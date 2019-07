​FAKE: Il video virale che mostra un pesce dal volto umano

Sta impazzando per i social , accumulando milioni di visualizzazioni, un video che mostra unL’oceano è certamente pieno di creature curiose e bizzarre ma, in questo caso, si tratta di un video fake. Osservandolo attentamente si può notare che i movimenti non sono fluidi ed anche le pinne sembrano sproporzionate. Anche se il video è stato pubblicato in diverse lingue e su diverse piattaforme social, nessuna pubblicazione di carattere scientifico ha diffuso questa notizia. Se questo video fosse stato reale, si avrebbero sicuramente notizie sulla scoperta che sarebbe stata, senz’altro, sensazionale.Il video sembra essere divenuto virale su WeChat intorno al mese di Aprile 2019. Le prime versioni di questo filmato erano semplicemente sottotitolate "怪异的鱼��" o "Weird Fish”. Nel corso della sua diffusione sui social sono stati poi inseriti ulteriori dettagli.Alcune persone lo hanno condiviso catalogandolo come un “pesce alieno”, altri come fosse il risultato un incrocio uomo-pesce conseguente a disastri nucleari. Altri ancora come la reincarnazione di una persona sconosciuta. L’affermazione più comune, tuttavia, risultava essere semplicemente che “questo pesce dal volto umano fosse stato catturato in Giappone”.Il sito in lingua cinese MyGoPen ha intervistato un realizzatore di animazioni 3D – il cui nome non è stato rivelato – per scoprire se il filmato fosse autentico. Il professionista ha notato che la luce e la consistenza del volto rendono chiaro si tratti di una animazione 3D. Il riflesso della luce e la texture sulla superficie del viso sono state realizzate al computer e si tratta, dunque, di un filmato fake.