FAKE Il logo delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 disegnato da ​Daren Newman

Sulla rete sta circolando un’immagine che da alcuni viene identificata come il logo ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Molti naviganti del web potrebbero essersi imbattuti in questo logo, sia sui social network che sulla rete stessa, credendo che fosse quello ufficiale dei prossimi Giochi Olimpici estivi che si svolgeranno a Tokyo nel 2020 . Il 17 luglio 2019, ad esempio, questa immagine è stata condivisa su Reddit con la seguente didascali: “The 2020 Tokyo Olympic logo is a masterclass in design”, ovvero “Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 è un capolavoro di design”.Questa immagine è apparsa anche come primo risultato sulla ricerca di Google immagini:Non si tratta però del logo ufficiale dei Giochi Olimpici estivi di Tokyo 2020 , ma di un logo creato da grafico Daren Newman:Newman è rimasto molto colpito dalla popolarità della sua creazione, tanto che su instagram ha raccolto oltre 10 mila like:“Ci sono state persone che mi hanno contattato da tutto il mondo. Non ero sicuro del perché stesse accadendo questo, e poi alcuni mi hanno contattato per dirmi che era presente su Reddit. Poi alcune persone su Twitter hanno iniziato a condividerlo. Ci sono stati molti feedback positivi, il che è fantastico. Ci sono stati anche alcuni feedback negativi, che sono più che disposto ad accettare, sono solo stupito della risonanza che ha avuto”.Il logo ufficiale dei Giochi Olimpici estivi di Tokyo 2020 è stato creato da Asao Tokolo e presenta un motivo a scacchi di tre forme rettangolari di dimensioni diverse:Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha spiegato che questo logo “rappresenta paesi diversi, culture e modi di pensare. Esso incorpora il messaggio di unità nella diversità”.