Napoli, rubati 12 faretti nei bagni del San Paolo

Sembrava una fake news, invece la conferma è arrivata dalla denuncia dell'assessore allo sport su quanto avvenuto nei servizi igienici della Curva A. Triste, grottesco, ma vero quanto accaduto al San Paolo. A Napoli, a luglio, ci saranno le tanto attese Universiadi e da più di un mese sono iniziati i lavori di ristrutturazione. L'intenzione era quella di dare una bella immagine dell'impianto di Fuorigrotta agli occhi di critici, sportivi e giornalisti.



Così sono stati portati avanti alcuni interventi significativi: dalla rimozione dei sediolini all'installazione di due maxischermi, sino al rifacimento dei bagni. Proprio lì però nei giorni scorsi si sono consumati dei “piccoli” reati: sono stati trafugati alcuni faretti nuovi all’interno dei servizi igienici nel settore della Curva A. Una notizia quasi surreale tanto da far pensare a una fake news.



I tifosi si erano persino scagliati contro De Laurentiis e accusavano il sito che aveva fatto girare la voce. Invece Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, ha confermato con la denuncia: «Durante o alla fine della partita contro l’Inter sono stati portati vie 5 faretti da un bagno e 7 da un altro. Uno dei furti ha provocato anche un corto circuito nel bagno. Ci stiamo impegnando da mesi per migliorare lo stadio San Paolo, come ci chiede la città, peccato che il lavoro venga inficiato per il gesto di un paio di imbecilli. Purtroppo nelle curve c’è la maggior parte di persone civili ma c’è anche una percentuale di imbecilli che non si smentisce mai».



DISCRIMINAZIONE

I faretti ora sono stati rimontati. Borriello ricorda anche che «nella nuova convenzione con il Calcio Napoli – probabilmente dovremo prevedere degli steward addetti al controllo dei bagni. Nella convenzione, inoltre il Comune non sarà più responsabile della pulizia dello stadio». Guai però adesso a dire ironicamente: «Benvenuti sotto il Vesuvio». Tanti napoletani si sono scagliati, su web e social, in particolare contro le parole di Giuseppe Cruciani ai microfoni de La Zanzara, su Radio 24: «In quale città d'Italia mentre stanno facendo i lavori di ristrutturazione allo stadio sono stati rubati i nuovi faretti nei bagni? Torino? Bari? No. Solo in una città vengono trafugati i faretti dai bagni». Chiaro riferimento a Napoli e in tanti si sono sentiti discriminati e offesi. Sopratutto migliaia di bravi tifosi e cittadini.