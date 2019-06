Nei cieli dell’Arizona spunta un “fallo” involontario

Sì, quell’enorme disegno nel cielo raffigurava effettivamente un “fallo”, ma è stato un “fallo” involontario. Per fare chiarezza su quanto accaduto sul cielo sopra l’Arizona, negli Stati Uniti, è dovuta intervenire l’Air Force. Alcuni giorni fa, infatti, numerosi cittadini sono rimasti sorpresi quando hanno notato tra le nuvole la sagoma gigante di un pene, disegnata apparentemente con la scia prodotta dai jet a reazione dell’aviazione militare statunitense. Subito la mente è andata alla fine del 2017, quando due piloti vennero sospesi dopo che venne appurato che, effettivamente, avevano eseguito in aria manovre tali da disegnare l’organo genitale maschile. Secondo un portavoce della base dell’Air Forze di Luke, come scrive il quotidiano inglese The Independent, il pene è stato disegnato in aria per caso. L’immagine sarebbe lo sfortunato risultato di normali manovre di volo di due F-35. “Abbiamo visto le fotografie che stanno circolando online da martedì scorso e i nastri registrati del volo che confermano che gli F-35 hanno eseguito manovre standard di addestramento e non risultano comportamenti inadeguati durante il volo di addestramento”, hanno riferito dalla base di Luke. L’intervento dell’Air Force è stato necessario in quanto non è la prima volta che accadono casi del genere. Lo scorso ottobre, un aereo della Us Navy, la marina militare americana, era stato notato mentre tracciava il disegno di un pene sopra il lago Salton in California. In quell’occasione venne riconosciuto che le manovre eseguite erano irregolari e venne disposta un’ulteriore indagine. Alla fine del 2017, invece, altri due piloti della Us Navy vennero sospesi dove essere stato accertato che avevano disegnato volontariamente un enorme pene sul cielo dello Stato di Washington.