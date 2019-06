FAKE: Gasperini ha già firmato per la Roma

Diversi siti e radio di fede giallorossa parlavano di un accordo già messo nero su bianco col ds Petrachi. Il tecnico ha rinnovato invece con l'Atalanta



C'è andato vicino, ma alla fine non ha mai firmato. Anzi, sì... Per l'Atalanta. Giampiero Gasperini era considerato ormai da un mese il prossimo allenatore della Roma, l'etere capitolino si era sbizzarrito dando per certa una notizia ufficiosa: «Ha già messo nero su bianco tutto per la sua prossima avventura giallorossa». Qualcuno aveva rivelato i dettagli in radio: «Trattativa conclusa dal nuovo ds Petrachi con un contratto fino al 2022 da 2,4 milioni di euro annui». E sul web giallorosso locale erano addirittura andati oltre: «Petrachi e Gasperini nel colloquio decisivo hanno confermato in blocco i giovani italiani Zaniolo, Pellegrini, Cristante e Florenzi». In effetti Gasperini ripartirà dai giovani, ma quelli cresciuti da lui. Con la Champions in mano, l'allenatore della Dea ha ritirato la penna. In casa Roma continua così la disperata ricerca di un tecnico sfogliando la margherita. Ma questo è il più classico esempio di come venga esasperata una semplice pista in una trattativa già bella che fatta e conclusa.



SMENTITA

Una volta firmato il rinnovo, Gasperini ha invece sfoggiato tutta la sua felicità di giocarsi a Bergamo la Champions conquistata sul campo: «Avviso ai naviganti, non venite a bussare alla porta che tanto l’Atalanta non vende, non partirà nessuno. 60 milioni per Zapata o Mancini? Beh, a quel punto ne parliamo, a quelle cifre possiamo trovare i sostituti senza problemi. Servono alternative in attacco e la rosa dovrà essere composta da 17-18 potenziali titolari. La cosa che chiedo è che il gruppo sia già pronto al raduno». Infine una battuta su quello che sarebbe potuto essere il suo futuro alla Roma: «Avrei guadagnato di più, ma Percassi mi ha marcato meglio di Palomino. Non avevo bisogno di una big, ci sono già». E' nella firma ufficiale tutta la verità.