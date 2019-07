FAKE Ecco il carabiniere aggredito da 50 laziali

ROMA Quando vero e fake si mescolano, il mix può diventare esplosivo. C'era in effetti un carabiniere ferito nel bilancio della notte di follia fra il 13 e il 14 dicembre scorso a Trastevere dopo il match di Europa League tra Lazio e Eintracht Francoforte. Il militare di pattuglia ordinaria nella zona aveva provato a fermare la cinquantina di giovani ultrà incappucciati e armati di spranghe e bastoni, che tra le 23,30 e la mezzanotte e trenta avevano seminato il panico nel rione scatenando la caccia al tedesco. Un copione già scritto all'andata in Germania quando, a parti inverse, erano stati i tedeschi a tendere agguati ai tifosi laziali con le loro famiglie nei ristoranti. In un video del raid si vedeva il carabiniere, che impugnava la pistola, indietreggiare mentre gli aggressori, ultrà della Lazio, avanzavano, gli lanciavano di tutto, gli tiravano contro persino un cassonetto incendiato e lo insultavano.



FOTOMONTAGGIO

Ebbene dal 30 dicembre scorso gira un'immagine su Facebook, che mostrerebbe il volto dell'uomo in divisa ferito, accompagnata dalla didascalia in cui si legge: «Lui è il carabiniere che è stato aggredito da 50 laziali. Questo eroe rischia la vita ogni giorno (...) e nessuno lo condivide sul suo profilo». La foto, che contiene pure un commento di sostegno alle forze dell’ordine, è però assolutamente falsa. Non si tratta del carabiniere coinvolto negli incidenti, bensì di un noto autore di bufale sul web, che continua nelle ultime ore a tessere trappole agli utenti. Il fotomontaggio che gira sul social network proviene da un profilo che contiene diverse foto di Gian Marco Saolini, conosciuto in rete come creatore di fake news. Il problema è che in questo caso si parte da una triste vicenda di cronaca romana.