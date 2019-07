De Laurentiis offre a Wanda Nara una parte nel cinepanettone per avere Icardi

Alla Pinetina vive ormai da tempo da separato in casa, Icardi cerca una nuova squadra. E l'interesse del Napoli sembra non essere una semplice suggestione di mercato. Il club partenopeo, infatti, sarebbe realmente intenzionato a fiondarsi sul centravanti argentino, ormai in rotta di collisione con l'Inter, lanciando al contempo il guanto di sfida alla storica rivale Juventus , ancora oggi accreditata come la squadra favorita per l'acquisizione del cartellino del bomber.avrebbe un'ulteriore carta da giocarsi per convincere Mauro a trasferirsi all'ombra del Vesuvio: una parte per la moglie-manager Wanda Nara nel prossimo cinepanettone. Un'offerta che era già stata fatta a suo tempo alla bella showgirl, ma che adesso non trova riscontro nella realtà. Anzi è proprio una bufala. Perché la FilmAuro di De Laurentiis non fa questi film a Natale ormai da due anni. Dunque al massimo verranno messi sul piatto tanti e tanti milioni.SMENTITALa fakenews sulla partecipazione di Wanda a una prossima pellicola non deve però associarsi a un'altra smentita. La trattativa partenopea per Icardi esiste, anche se il patron De Laurentiis s'affretta a giurare: «Ho incontrato Wanda Nara tre anni fa - precisa a Radio Kiss Kiss Napoli - e non ho intenzione di rivederla. Mi è stato sufficiente quell'incontro, non c'è motivo di rivedersi. Icardi non rientra nelle nostre necessità attuali, l'ha detto anche Ancelotti. Sarebbe fare un torto agli altri, quando lo chiesi era un altro momento storico. Era quando si infortunò Milik, poi fu bravo Sarri a far diventare Mertens un calciatore capace di segnare più di 30 gol».AFFAREIn realtà De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbero contattato Wanda Nara, dicendole di essere disposti a garantire a Icardi un lauto ingaggio quinquennale da 7,5 milioni netti all'anno più eventuali bonus. In questo modo, non solo il club napoletano avrebbe lasciato intendere alla procuratrice di nutrire un interesse reale verso il numero 9 dell'Inter, ma anche di essere pronto a pareggiare di fatto la presunta proposta della Juventus, che si aggirerebbe intorno agli 8 milioni stagionali fino al 2024. Soldi che basterebbero per Maurito e la bella Wanda per il futuro, altro che cinepanettone con la Filmauro.