FAKE Altro che Guardiola o Sarri, Capuano nuovo allenatore della Juve

Altro chee nemmeno il vicinissimo. E se fosse Eziolino Capuano il nuovo allenatore della Juve? Ormai il mistero del dopo Allegri giorno dopo giorno s'infittisce e tutto – per quanto surreale – può essere. Non ci sono notizie precise, così ogni indizio diventa virale. Come una soffiata arrivata come sempre dai social. Nelle scorse settimane, in particolare, era comparso un profilo twitter dell'allenatore del Rieti (Serie C) con un “cinguettio” singolare datato 9 maggio: «Ho ricevuto chiamata con prefisso da Torino». Se qualche tifoso bianconero si sta sconvolgendo all'idea di vedere Sarri in tuta, figuriamoci cosa penserebbe a immaginare Capuano – come nei campi di periferia – a chiedere di pressare a Cr7 o a urlare indiavolato uscendo dall'area tecnica. Meno male che Eziolino ha smentito questa possibilità: «Nella maniera più assoluta non so nemmeno di che si tratta: sicuramente un profilo falso, il mio unico social se così si può definire è whatsapp, non tengo nemmeno Facebook».SOGNOEra un fake news, ovviamente, non che quelle che stanno girando in queste ore sopra Torino siano poi così diverse. Magari, all'apparenza, solo più realistiche. I tifosi bianconeri continuano a sognare l'arrivo di Pep Guardiola sotto la Mole. Anche se pure questa pista, come quella di Capuano, rischia presto di svanire, insieme a tante altre bufale. C'è la data vuota nel calendario delle prenotazioni dello Stadium (14 giugno, per chi se la fosse persa), c'è il contratto volutamente fake con la firma di Pep che aspetta la controfirma del presidente Agnelli, c'è l'audio finto di Chiellini che annuncia Guardiola dopo Allegri, ci sono i bookies che sospendono le quote di scommessa, ci sono avvistamenti ovunque. A Milano, a Dubai, forse pure a Torino. Manca la foto con occhialoni, barba e baffi e poi c'è tutto. D'altronde dopo lo sbarco di Ronaldo vale tutto. Persino che non Guardiola e nemmeno Sarri, ma lo “sconosciuto” Eziolino Capuano vada a Torino.